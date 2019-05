Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Radfahrer in Gerlingen schwer verletzt; Diebstahl in Freiberg am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen: Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Ein 62 Jahre alter Radfahrer wurde am Mittwoch gegen 08:40 Uhr in Gerlingen in einen Unfall verwickelt und verletzt. Eine 48-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW Polo auf der Ditzinger Straße stadtauswärts. An dem Kreisverkehr zur Hofwiesenstraße musste sie zunächst verkehrsbedingt anhalten. Als sie im weiteren Verlauf in den Kreisverkehr eingefahren ist, übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit den von links kommenden Radfahrer, der im Kreisverkehr unterwegs war. Der 62-Jährige wurde von dem VW erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Der Zweiradfahrer, der einen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro.

Freiberg am Neckar-Beihingen: Dieb schlägt auf Baustelle zu

Ein bislang unbekannter Dieb trieb zwischen Montag 16:00 Uhr und Dienstag 16:00 Uhr im Bereich der Straße "Marktplatz" im Ortsteil Beihingen sein Unwesen. Zwischen einer Werkrealschule und der Autobahn 81 schlug der Unbekannte auf einer Baustelle zu. Von einem abgestellten Traktor entwendet er zwei Rundumleuchten und vom Dach einer Schubraupe einen Arbeitsscheinwerfer. Darüber hinaus ließ er von der Baustelle einen Spanngurt mitgehen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378-0, in Verbindung zu setzen.

