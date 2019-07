Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Schule eingedrungen.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag in einen Schulcon-tainer am Schulzentrum "Lohfeld" an der Wasserfuhr ein. Sie stahlen einen Flachbildfern-seher und richteten insgesamt Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro an. Ihre Beobachtun-gen in dem Zusammenhang teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05222/98180 mit.

