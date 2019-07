Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Mit einem Sachschaden in Höhe von 1500 Euro fand eine Fahrerin ihren Wagen nach dem Einkaufen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Fürst-Leopold-Allee. Sie hatte das Auto am Dienstag um 12.50 h abgestellt und war um 13.30 h zurück am Pkw. Am Auto hing ein Zettel mit einer Telefonnummer. Als sie dort anrief, gab sich der Angerufene als Interessent für das Auto aus und beendete das Gespräch, als die Frage nach dem Unfall gestellt wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder denjenigen beobachtet haben, der den Zettel an die Tür gehängt hat, sich bei 0800 2361 111 zu melden.

Gladbeck:

Einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro hinterließ ein unbekanntes Fahrzeug an einem geparkten, weißen Opel Vivaro. Der Transporter stand in der Nacht zu Mittwoch an der Tauschlagstraße. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro hinterließ ein Unfallfahrer an einem geparkten, grauen Volvo xc60. Der Wagen stand am Dienstag von 16.20 h bis 16.40 h am Südwall und ist jetzt vorne rechts beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Recklinghausen:

An der Christine-Englerth-Straße ist am Dienstag zwischen 08.30 h und 10.15 h ein geparkter, silberner VW Golf Variant bei einer Unfallflucht so stark beschädigt worden, dass ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstanden ist. Der Verursacher kümmerte sich nicht und flüchtete.

Ein augenscheinlich betrunkener Radfahrer beschädigte am Dienstag um 19.10 h ein geparktes Auto, das "Am Quellberg" stand. Der Radler fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Unfallort blieben ein Fahrradschloss, eine Brille und eine Flasche Kräuterlikör zurück. Die Beschreibung des Radfahrers: ungefähr 45 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, längeres, graues Haar ("zottelig"), untersetzt, trug ein Jeansjacke.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell