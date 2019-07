Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pärchen landet in Untersuchungshaft.

Lippe (ots)

Am 14. Juli 2019 drang ein 39-jähriger Mann aus Polen in eine Tankstelle in der Ernst-Hilker-Straße ein. Neben einem Laptop stahl er auch eine Stange Zigaretten. Eine 29-jährige Frau aus Lettland stand derweil "Schmiere". Zuvor wurde das Pärchen bereits in einem Verbrauchermarkt beim Diebstahl von Zigaretten erwischt. Auf Grund der Aussage von Zeugen, die das Pärchen am vergangenen Dienstag wiedererkannt haben, wurden die beiden vorläufig festgenommen. Die 29-Jährige hat keinen festen Aufenthalt in Deutschland und beide sind von Betäubungsmitteln abhängig. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen die beiden.

