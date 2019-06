Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz (ots)

Donnerstag, 13.06.2019, 08:40 Uhr

Drei Frauen klingeln bei einem Einfamilienhaus in Mainz-Mombach. Der Bewohner ist zwar im Erdgeschoss, öffnet jedoch nicht. Kurz darauf hört er ein Geräusch und sieht, wie eine der drei Frauen durch das - nun geöffnete - Badezimmerfenster einsteigen will. Zuvor war das Fenster gekippt. Er fängt an zu schreien, woraufhin die drei flüchten. In der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung können sie nicht mehr angetroffen werden.

Personenbeschreibung:

1. Frau: rötlich-blonde schulterlange Haare, 20 - 25 Jahre, gestreifter grauer Pulli, schwarze Hose

2. Frau: ca. 25 Jahre, 160-165 cm, lange offene schwarze Haare, dunkel gekleidet

3. Frau: kräftige, große Frau

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

