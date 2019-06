Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Mittwoch, 12.06.2019, gegen 13.10 Uhr, kam es in Uslar, Wiesenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Uslar befuhr mit einem Pkw die Wiesenstraße aus Richtung Alleestraße kommend in Richtung Kreisel. Höhe der dortigen Tankstelle beabsichtigte eine 33-jährige Frau aus Uslar aus ihrem Pkw zu steigen und öffnete die Tür, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Der Mann stieß mit seinem Pkw gegen die Tür des Pkw der Frau. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.500,- Euro.

