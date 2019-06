Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190611 - 633 Frankfurt-Ostend: Zwei gestohlene Fahrräder

Frankfurt (ots)

(hol) Heute in den frühen Morgenstunden gelang die Festnahme eines 39-jährigen mutmaßlichen Hehlers in der Thüringer Straße.

Der Mann fiel gegen 04:00 Uhr auf, weil er zwei Fahrräder schob, von denen das eine am Hinterrad noch mit einem Schloss gesichert war. Bei der anschließenden Überprüfung der Räder stellte sich heraus, dass eines bereits als gestohlen gemeldet war. Bei dem zweiten drängte sich dieser Verdacht ebenfalls auf.

Die Beamten stellten die Räder sicher und zeigten den Mann an. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

