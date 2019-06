Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190611 - 631 Frankfurt-Sachsenhausen: Fahrraddieb gefasst

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend gelang die Festnahme eines 28-jährigen Fahrraddiebes in der Mörfelder Landstraße.

Eine aufmerksame Streife bemerkte gegen 20:40 Uhr einen Mann, der ein hochwertiges Mountainbike schob. Auffällig war, dass am Lenker noch Hinterräder anderer Fahrräder transportiert wurden. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten im Rucksack des Mannes zahlreiche Werkzeuge. Zudem wurde die Rahmennummer des Fahrrads entfernt und mit einer anderen Nummer überklebt.

Es erhärtete sich der Verdacht des Diebstahls. Daher wurden alle Gegenstände sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

