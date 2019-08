Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Fensterscheibe hält stand

Geldern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (04. August 2019), kurz vor Mitternacht, versuchte ein unbekannter Täter in ein Bürogebäude an der Weseler Straße einzudringen, indem er einen Stein gegen eine Scheibe schmiss. Das Glas hielt jedoch stand. Bei seinem Vorhaben wurde der Täter von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Darauf ist zu sehen, wie sich gegen 23:40 Uhr eine männliche Person dem Gebäude nähert. Der Unbekannte trug eine Kappe, ein Poloshirt und Jeans. Er hatte eine schlanke Figur. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

