Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der L 19 zwischen Grimmen und Leyerhof (LK Vorpommern Rügen)

Grimmen (ots)

Am 02.07.2019, gegen 19.20 Uhr, kam es auf der L 19 zwischen Grimmen und Leyerhof (Landkreis Vorpommern Rügen) zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Eine 58 - jährige Fahrerin eines PKW KIA befuhr ca. 200 m vor der Autobahnanbindung Grimmen - West einen Feldweg und wollte nach links auf die L 19 in Richtung Grimmen abbiegen. Beim Auffahren auf die Landesstraße gewährte sie als Wartepflichtige einer aus Richtung Grimmen kommenden 64-jährigen Opel-Fahrerin nicht den Vorrang. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten in der Folge leichte Verletzungen und wurden mit dem RTW in das Kreiskrankenhaus Bartmannshagen verbracht. An beiden PKW entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Grimmen. Zur Unfallaufnahme und anschließenden Bergung der PKW musste die L 19 für 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

