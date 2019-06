Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Beamte der Bundespolizei nehmen mutmaßlichen Dieb fest

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (14.06.2019) konnten Beamte der Bundespolizei einen mutmaßlichen Dieb am Stuttgarter Flughafen festnehmen. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Sibiu/Rumänien stellte sich heraus, dass gegen den 36-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorliegt. Der 36-Jährige ist dringend tatverdächtig, im Januar 2019 Barmittel aus einem Opferstock entwendet zu haben. Am Folgetag wurde der Mann einem Richter vorgeführt und anschließend ins Gefängnis eingeliefert.

