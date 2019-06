Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Pfingstreiseverkehr am Flughafen Stuttgart - Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle unbedingt einplanen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Mit bis zu 50.000 an- und abfliegenden Passagieren startet am Flughafen Stuttgart am kommenden Freitag (07.06.2019) die große Reisewelle in die Pfingstferien. Vor allem zu Stoßzeiten wird an den Luftsicherheitskontrollen und an den Grenzkontrollstellen bei Reisen in Nicht-Schengen-Staaten mit längeren Wartezeiten gerechnet. Wer am Wochenende vom Stuttgarter Flughafen aus starten möchte, sollte mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug ankommen. Sowohl die Check-In Schalter, als auch die Sicherheitskontrollen werden am Pfingstwochenende bereits ab 03:30 Uhr geöffnet sein. Wer eingecheckt und sein Reisegepäck abgegeben hat, sollte sich unmittelbar an der Sicherheitskontrolle anstellen. Um die Sicherheitskontrollen möglichst zügig hinter sich zu bringen, sollten Sie sich beim Packen Ihres Handgepäcks auf wesentliche, während des Fluges zwingend benötigte Gegenstände beschränken und möglichst viel im Reisegepäck verstauen. Ebenfalls sollten Sie sich vorab über die aktuellen Bestimmungen zur Mitnahme im Handgepäck informieren. Hinweise hierzu finden Sie sowohl auf der Homepage der Bundespolizei https://www.bundespolizei.de/Web/DE/01Sicher-auf-Reisen/01Mit-dem-Flugzeug/03Was-darf-ich-mitnehmen/was-darf-ich-mitnehmen_node.html, als auch auf der Homepage der Flughafen Stuttgart GmbH https://www.flughafen-stuttgart.de/rund-um-den-flug/gepaeck/ und https://www.flughafen-stuttgart.de/rund-um-den-flug/sicherheitskontrolle/.

Weiterhin sollten Sie bereits vor Antritt Ihrer Reise prüfen, ob Ihr Ausweis und ggf. auch die Ihrer mitreisenden Kinder noch gültig sind. Auch wenn die Bundespolizei grundsätzlich Passersatzdokumente für bestimmte Zielländer ausstellen kann, so ist auch hierbei mit langen Wartezeiten zu rechnen. Dadurch kann auch der gebuchte Flug möglicherweise nicht rechtzeitig erreicht werden.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Start in einen erholsamen Urlaub.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Saskia Bredewald

Telefon: 0711 78781 - 1020

E-Mail: bpolifh.str.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell