BPOLI-Flugh. STR: Vater rettet Sohn vor dem Gefängnis

In sprichwörtlich letzter Sekunde konnte ein Vater seinen 42-jährigen Sohn vor einer 57-tägigen Haftstrafe bewahren. Der Mann war am gestrigen Montagnachmittag (27.05.2019) mit einem Flieger aus Moskau/Russland am Stuttgarter Flughafen gelandet und wurde von Beamten der Bundespolizei grenzpolizeilich kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der 42-Jährige vor knapp einem Jahr wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.280,00 EUR verurteilt worden war. Er selbst konnte den Geldbetrag nicht aufbringen. Sein zwischenzeitlich kontaktierter Vater zahlte das Geld bei einem örtlichen Polizeirevier ein und konnte seinen Sohn somit aus dem Gefängnis freikaufen.

