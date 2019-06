Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Dreifach Verurteilter am Stuttgarter Flughafen festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (12.06.19) konnten Beamte der Bundespolizei einen dreifach verurteilten georgischen Staatsangehörigen festnehmen. Der Mann wurde im Terminal des Stuttgarter Flughafens kontrolliert, als sich herausstellte, dass gegen den 45-Jährigen drei Haftbefehle vorliegen. Im Jahr 2016 war er wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie in zwei Fällen wegen Diebstahls verurteilt worden. Lediglich in einem Fall des Diebstahls war es dem Mann möglich, die verhängte Geldstrafe in Höhe von 544,00 EUR zu bezahlen. Die weiteren Geldstrafen in Höhe von 600,00 EUR und 1.200,00 EUR konnte er nicht bezahlen. Die aus den zwei übrigen Haftbefehlen ergehende Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 120 Tagen wird der 45-Jährige nun im Gefängnis verbüßen müssen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Saskia Bredewald

Telefon: 0711 78781 - 1020

E-Mail: bpolifh.str.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell