Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brandstiftung an Baumarkt/Zeugenaufruf

Rinteln (ots)

(smu)

Am Montag, 25.02.2019, gegen 22.40 Uhr, setzten unbekannte Täter in Rinteln, Breite Straße, in dem Außengelände des dortigen Baumarktes diverse zwischengelagerte Holzpaletten, Holzabfälle u. in Plastiksäcken verpackten Mulch in Brand. Der Sachschaden beträgt ca. 7.000 Euro, während an dem Gebäude selbst kein Sachschaden entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen

