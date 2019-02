Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Polizei nimmt zwei Täter nach Supermarkteinbruch fest

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntagabend, 24.02.2019, gegen 20.15 Uhr, wurde beim Real-Markt in Nienburg ein Einbruchalarm ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagenbesatzungen nach weniger als einer Minute, stellten diese zwei Verdächtige fest, von denen sich einer in einem Pkw befand und der andere gerade bei dem Fahrzeug eintraf. Der zweite Tatverdächtige trug eine Reihe von original verpackten Lebensmitteln des Marktes bei sich. Nach ersten Ermittlungen waren diese in einem Container des Einkaufsmarktes gelagert worden. Der Container ist alarmgesichert und der Dieb hatte den Einbruchalarm ausgelöst. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 32-Tatverdächtigen ein Haftbefehl bestand, da er eine frühere Geldstrafe des Amtsgerichtes Münster nicht bezahlt hatte. Er wurde festgenommen und zunächst in Polizeigewahrsam genommen. Auch der Mittäter war kein unbeschriebenes Blatt. Gegen ihn war eine Aufenthaltsermittlung in das Auskunftssystem der Polizei hinterlegt, da er offenbar keinen festen Wohnsitz besaß. Der zweite Tatverdächtige wurde nach Beendigung der Maßnahmen entlassen. Ca. 2 ½ Stunden später fiel der zuvor bei dem Einbruch verwendete Pkw erneut einer Polizeistreife auf. Am Nienburger Ring stoppten sie den Ford. Bei dem 34-jährigen Fahrer handelte es sich um den zuvor im Zusammenhang mit dem Einbruch überprüften Mittäter. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, leiteten die Polizeibeamten ein weiteres Strafverfahren ein, stellten die Autoschlüssel sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

