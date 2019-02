Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Abfallentsorgung im Auetal

Auetal/Bernsen (ots)

(baes) Im Auetal, OT Bernsen wurden am Donnerstag, 21.02.2019 zwei Müllsäcke auf einem Privatgrundstück aufgefunden. In den Müllsäcken befanden sich Schlachtabfälle von mindestens einer Heidschnucke. Hinweise auf den Verursacher konnten bisher nicht ermittelt werden. Wer Angaben zu einer fehlenden Heidschnucke oder zu den aufgefundenen Resten machen kann, soll sich bitte mit der Polizei in Rehren unter 05752/180173 in Verbindung setzten. .

