Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall im Auetal

Auetal/Kathrinhagen (ots)

(baes) Bereits am 21.02.2019 kam es auf dem Gelände der Tankstelle in Kathrinhagen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 1200 Euro verursacht. Im ersten Anschein ergab sich der Verdacht einer Unfallflucht. Später klärte sich der ganze Vorfall. Bei den beiden Beteiligten handelte es sich sogar um Bekannte.

