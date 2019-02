Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand einer Scheune in Steimbke

Am 22.02.2019, gegen 22:42 Uhr, bemerkte ein Nachbar den Brand in einer Scheune in Steimbke und verständigte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Steimbke, Rodewald, Wendenborstel, Stöckse, Lichtenhorst und Nienburg konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

