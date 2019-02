Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall/Auffahrunfall

Rinteln/Krankenhagen (ots)

(baes) Am 23.02.2019 um 14.05 Uhr ist es auf der Extertalstraße zwischen Rinteln und Krankenhagen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Als der, in Richtung Rinteln fahrende, vorausfahrende Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der nachfolgende Pkw auf. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. An beiden Pkw entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden, dieser wird auf eine Höhe von 2500 Euro geschätzt. Unfallursache war vermutlich Unachtsamkeit des auffahrenden Fahrzeugführers

