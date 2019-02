Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(PP) Am Dienstag, dem 19.02. ereignete sich gegen 15:25 Uhr auf der Georgstraße in Bückeburg eine Verkehrsunfallflucht. Ein 54-jähriger Bückeburger befuhr mit seinem schwarzen PKW BMW die Georgstraße in Richtung Innenstadt, als ihm ungefähr mittig zwischen den Kreiseln ein PKW entgegenkam. Zwischen den Außenspiegeln der beiden Fahrzeuge kam es zur Berührung, wobei der Spiegel des BMW beschädigt wurde. Der Unfallgegner bremste kurz ab, setzte dann jedoch seine Fahrt unvermittelt fort. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen gold/braunen Van gehandelt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bückeburg unter der Tel-Nr. 05722-95930 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell