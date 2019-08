FW-EN: Alarmierung zur Türöffnung und zum Gefahrenbaum

Feuerwehr Sprockhövel

Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu zwei Einsätzen alarmiert. Um 10:39 Uhr rückten Kräfte zur Wuppertaler Straße aus. In einer Wohnung wurde eine hilflose Person vermutet, die medizinische Hilfe benötigen sollte. Da die Bewohnerin die Tür nicht öffnete, bereitete die Feuerwehr eine Notfall-Türöffnung vor. Der Einsatz konnte jedoch abgebrochen werden, da sich heraus stellte, dass sich die Frau gar nicht in ihrer Wohnung aufhielt.

Um 16:02 Uhr rückten erneut Kräfte zu einem anderen Teil der Wuppertaler Straße aus, um einen Gefahrenbaum zu beseitigen. Mehrere Ästen waren bereits abgebrochen und auf die Fahrbahn gestürzt. Die Feuerwehr hat den Baum unter Einsatz der Drehleiter in Teilen abgetragen. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz für die 12 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte beendet. Die Wuppertaler Straße blieb für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.

