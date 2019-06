Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfallflucht - Pedelecfahrer gesucht

Kaarst (ots)

Am Mittwochabend (12.6.) wurde ein geparktes Fahrzeug in Kaarst an der Straße "Lange Hecke" beschädigt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem Pedelecfahrer, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei, gegen 19:45 Uhr, mit einem geparkten schwarzen Peugeot zusammengestoßen sein könnte. Der Pedelecfahrer soll sich von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Er wird wie folgt beschrieben: männlich und circa 180 Zentimeter groß. Der Mann trug Kleidung, die der eines Müllentsorgungsunternehmens ähneln soll. Das Pedelec sei schwarz mit orangefarbenen Akzenten gewesen.

Die Polizei hat Spuren an dem beschädigten Wagen gesichert und Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun den Pedelecfahrer sowie Zeugen, die Hinweise geben können (Telefon 02131 3000).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell