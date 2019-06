Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (13.06.), gegen 18 Uhr, rückten Polizei und Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall an der Friedensstraße aus. Eine 64-jährige Kaarsterin war offenbar bei dem Versuch von der Straße auf den Gehweg zu wechseln mit ihrem Pedelec gestürzt. Die Radfahrerin zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell