Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr am Samstag gleich zweimal im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Gegen 1.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in die Lemperstraße gerufen. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte jedoch nicht fündig. Daraufhin wurde die gesamte Lemperstraße abgefahren. Mit der Drehleiter wurde aus der Luft nach einem eventuellen Brand Ausschau gehalten. Da auch kein Brandgeruch wahrnehmbar, wurde der Einsatz dann gegen 2.00 Uhr beendet. Ausgerückt waren 10 Fahrzeuge sowie 42 Einsatzkräfte. Zu einem weiteren Einsatz wurden die Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr auf die BAB 43 in Fahrtrichtung Münster gerufen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Einsatzkräfte zur Sicherheitswache auf dem Nach(t)schlag. Von dort aus rückten sie auf die Autobahn, wo ein PKW verunfallt war. In diesem befand sich noch ein Patient, der vom Rettungsdienst betreut werden musste und anschließend in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, klemmte die Batterie am Fahrzeug ab und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemitteln auf. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 16 Kräften vor Ort. Anschließend ging es wieder zur Sicherheitswache auf die Mittelstraße.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell