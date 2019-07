Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 57-Jähriger bei Motorradunfall verletzt

Kirchhundem (ots)

Auf der L 553 zwischen Oberhundem und dem Rhein-Weser-Turm hat sich am Sonntag (21. Juli) gegen 16.30 Uhr ein Motorradunfall ereignet, bei dem sich ein 57-Jähriger verletzte. Am Ausgang einer Linkskurve kam der Motorradfahrer aufgrund von auf der Fahrbahn liegendem Kies ins Schleudern und stürzte. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

