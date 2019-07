Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Finnentrop (ots)

Auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bamenohler Straße in Bamenohl ist am Samstagmittag gegen 11.45 Uhr eine 51-Jährige angefahren worden. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kollidiert eine 70-jährige Golf-Fahrerin bei langsamer Fahrt, mit der 51-Jährigen, die mit ihrem Einkaufswagen auf einem Fußgängerüberweg im Eingangsbereich des Marktes unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte anschließend die leicht verletzte 51-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Lennestadt. Am PKW entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

