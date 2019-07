Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht in Olpe, Günsestraße

Olpe (ots)

Am 20.07.2019, gegen 19:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Günsestraße in Höhe der Hausnummer 30. Ein weißer Mercedes geriet in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kollidierte mit einem Baum. Anschließend prallte der Mercedes noch gegen einen geparkten VW. Der Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Durch den Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

