Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brandstiftung in Olper Obdachlosenunterkunft

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr wurde der Polizei ein Brand im Keller der städtischen Obdachlosenunterkunft am Stachelauer Weg in Olpe gemeldet. Nachdem das Feuer durch die Olper Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht wurde, konnte durch die Kriminalpolizei der anfängliche Verdacht einer schweren Brandstiftung bestätigt werden. Durch Zeugenaussagen erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Olper, der im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an. Die städtische Unterkunft ist derzeit unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Alle Bewohner blieben unverletzt und wurden durch Mitarbeiter der Stadt Olpe auf andere Einrichtungen verteilt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell