Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Lennestadt (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Olpe am Donnerstagabend gegen 21 Uhr einen 41-jährigen Renault-Fahrer an. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel: Seine Pupillen waren verengt und zeigten keine Reaktion auf Lichteinfall. Ein Speicheltest verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Daraufhin brachten ihn die Beamten zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend durchsuchten die Beamten noch den Renault und fanden zwei Druckverschlusstütchen mit einer weißen Substanz. Diese stellten sie sicher. Der Beschuldigte gab in der anschließenden Befragung zu, dass es sich hierbei um Amphetamin handelte. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

