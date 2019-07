Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nachtrag zur Meldung vom 15.07.2019: Gemeinsame Presseerklärung der Kreispolizeibehörde Olpe und der Feuerwehr Kirchhundem - Brand in Hotel in Schwartmecke

Kirchhundem (ots)

Am Sonntagmorgen (14. Juli) gegen 4.50 Uhr geriet der Dachstuhl eines Hotels in Schwartmecke in der "Schwartmecke" in Brand. Nach Abschluss der Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen kann zur Brandursache gesagt werden, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Brand aufgrund des fahrlässigen Umgangs mit Feuerwerkskörpern entstand. Die gängigen Vorschriften beim Abfeuern von diesen wurden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht beachtet.

Ursprüngliche Meldung: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntagmorgen (14. Juli) gegen 4.50 Uhr der Dachstuhl eines Hotels in Schwartmecke in der "Schwartmecke" in Brand. Nach den bisherigen Ermittlungen entfachte das Feuer vermutlich auf der Dachterrasse. Den Brand bekämpfte zunächst die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem. Da im Verlauf der Löscharbeiten eine "Alarmstichworterhöhung auf Feuer 4 mit Menschenleben in Gefahr" ausgelöst wurde, wurden weitere Kräfte aus dem Kreisgebiet hinzugezogen, mit denen die Zusammenarbeit sehr gut funktionierte. Rund 30 Hotelgäste wurden evakuiert und in einer nahe gelegenen Schützenhalle untergebracht, betreut und versorgt. Eine Person klagte über Atembeschwerden und kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. In dem Hotel fand am Vorabend eine Hochzeitsfeier statt, auf der Pyrotechnik eingesetzt wurde. Ob diese für den Brand ursächlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Neben den eingesetzten Polizeibeamten waren zwischenzeitlich rund 190 Einsatzkräfte vor Ort. Zwei von ihnen verletzten sich im Einsatz leicht. Es entstand ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich.

