Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Wildschweine sorgen für Großeinsatz

Kaiserslautern (ots)

Eine Rotte junger Wildschweine hielt die Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern am Donnerstagmorgen auf der A 6 bei Kaiserslautern-West in Atem. Die Frischlinge bewegten sich ohne ihre Bache zwischen der Autobahn und dem Zaun der US-Liegenschaft und stellten eine Gefahr für den fließenden Verkehr dar. Nachdem sie sich in einem Gebüsch im Baustellenbereich versteckt hatten, wurde gemeinsam mit Autobahnmeisterei, Militärpolizei und Feuerwehr entschieden, die Tiere in Richtung Kaiserslautern-Einsiedlerhof zu treiben. Zusätzlich wurde ihnen eine Fluchtmöglichkeit geschaffen, indem der Zaun der US-Liegenschaft an zwei Stellen geöffnet wurde. Um die Autofahrer, aber auch die Jungtiere zu schützen, musste der Verkehr für ca. 15 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, was zu kilometerlangen Staus führte. Beim Aufscheuchen der Tiere liefen mehrere auf die Autobahn, konnten jedoch anschließend direkt wieder an den Zaun in Richtung Kaiserslautern-Einsiedlerhof getrieben werden, wo sie am Ende alle in angrenzenden Waldstücken verschwanden.

