Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb stiehlt T-Shirt, flüchtet und kehrt wieder zurück

Olpe (ots)

In der Martinstraße in Olpe hat sich bereits am Dienstag (16. Juli) gegen 12.45 Uhr ein Diebstahl ereignet, bei dem der Täter erst flüchtete, wieder zurückkehrte, erneut flüchtete und schließlich im Rahmen einer Nahbereichsfahndung angetroffen werden konnte. Zunächst stahl der Beschuldigte ein T-Shirt von einem Ständer vor dem Geschäft. Eine Mitarbeiterin sprach ihn an und versuchte, ihn zu stellen, aber ihm gelang es, zu flüchten. Nach wenigen Minuten kam der Dieb allerdings zurück und stopfte mehrere T-Shirts in eine Tüte. Dieselbe Mitarbeiterin ging erneut auf ihn zu und versuchte, ihn festzuhalten. Sie ergriff die Tüte. Daraufhin versuchte der Täter, die Zeugin zurück zu schubsen und rannte weg. Sofort leitete die Polizei eine Nahbereichsfahndung ein und traf einen 22-Jährigen an, auf den die Beschreibung zutraf und der die Tat gestand. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

