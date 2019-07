Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schäferhund vermutlich vergiftet

Lennestadt (ots)

Ein 29-Jähriger erstattete am Dienstag (16. Juli) auf der Polizeiwache in Lennestadt Anzeige, da sein Hund wahrscheinlich den Folgen einer Vergiftung erlag. Bereits am Donnerstag (11. Juli) ging der Betroffene mit seinem Schäferhund im Bereich des Wanderparkplatzes "Foerder Linde" in Grevenbrück spazieren und lies diesen frei laufen. Vermutlich fraß er dabei einen mit Gift gespickten Köder, da der Hund wenig später Vergiftungserscheinungen aufwies und der aufgesuchte Tierarzt den Verdacht bestätigte. Die Behandlung war nicht erfolgreich, sodass der Schäferhund leider verstarb. Die Beamten schrieben eine Anzeige, unter anderem wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

