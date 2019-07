Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht eines 84-Jährigen

Attendorn (ots)

Eine Fahrerflucht in der Straße "Am Zollstock" konnte gestern (15. Juli) gegen 18 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen erfolgreich geklärt werden: Dieser hatte zuvor beobachtet, wie ein Wohnmobilfahrer aus einer seitlichen Parkbucht ausparken wollte. Dabei touchierte er mit seinem Heck einen geparkten Audi an der Front. Nach Zeugenangaben stieg der Fahrer dann aus, schaute sich den Wagen an und hielt kurze Rücksprache mit dem Zeugen. Dabei gab er an, dass er keinen Schaden festgestellt hatte. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Der Zeuge meldete den Vorgang der Polizei, die einen geringen Sachschaden an dem Pkw feststellte. Aufgrund der ausführlichen Zeugenbeschreibung konnte der Wohnmobilfahrer durch eine Nahbereichsfahndung kurze Zeit später auf einem Parkplatz angetroffen werden. Die Beamten erstatteten gegen den 84-jährigen eine entsprechende Anzeige.

