POL-OE: Lagerhallenbrand

Am Freitag (12. Juli) gegen 15.20 Uhr brannte auf dem Gelände eines Unternehmens in der Straße "Rother Stein" auf der Griesemert eine Lagerhalle, in der sich Papiermüll befand. Drei Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein hoher Sachschaden.

