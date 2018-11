POL-PPTR: Trier. Hinweis auf Konsum von Betäubungsmitteln - Personenkontrolle im Palastgarten.

Trier (ots) - Dank des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers, konnte die Polizei am frühen Montagabend einen Erfolg in der Bekämpfung der Drogenkriminalität verzeichnen. Der Zeuge hatte einen "süßlichen Geruch" aus Richtung einer Gruppe rauchender Jugendlicher wahrgenommen, die sich am Brunnen am Willy-Brandt-Platz aufhielten. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle, fand die Polizei Drogen und weitere Beweismittel, die auf einen illegalen Handel mit Rauschgift schließen lassen.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Trier wurde die Jugendlichen im angrenzenden Palastgarten angetroffen und kontrolliert. Es konnten Betäubungsmittel und Bargeld im dreistelligen Bereich sichergestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden Anschlussermittlungen bei einer der Personen durchgeführt. Hierbei konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden. Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden durch einen Drogensuchhund unterstützt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

