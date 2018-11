POL-PPTR: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Oberbrombach (ots) - In der Zeit von Samstag, 10.11.2018, 17.00 Uhr bis Sonntag, 11.11.2018, 10.15 Uhr drangen bis jetzt noch unbekannte Täter nach Aufhebeln eines rückwärtigen Fenster in ein Wohnhaus in der Straße "Unterdorf" in der Ortsgemeinde Oberbrombach ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit des Hauseigentümers aus und stiegen in das Tatobjekt ein, mussten das Haus aber aus bis jetzt noch unbekannten Gründen ohne Beute auf dem Einstiegswege wieder verlassen. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell