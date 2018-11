BPOLI-KA: Langfinger im Zug geschnappt

Karlsruhe (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochnachmittag einen 18-Jährigen unmittelbar nach einem Handgepäckdiebstahl im ICE 72 auf der Strecke von Freiburg nach Karlsruhe festgenommen.

Ein Zeuge konnte beobachten wie der aus Libyen stammende Mann, den Rucksack einer 24-jährigen Touristin zu sich zog, mit seiner Jacke überdeckte und sich anschließend entfernte. Die hierauf über den Zugchef alarmierte Bundespolizei konnte den Tatverdächtigen bei der Ankunft am Karlsruher Hauptbahnhof noch am Bahnsteig festnehmen. Teile des Diebesguts konnten auf der Zugtoilette sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung des bereits mehrfach polizeiliche in Erscheinung getretenen jungen Mannes wurde zudem eine größere Menge Bargeld sowie eine geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.

Die Tat passt zu einer aktuellen Diebstahlsserie, welche sich in den Zügen auf der Strecke zwischen Basel und Mannheim ereignet hat.

Der Tatverdächtige wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA Stuttgart -Stammheim eingeliefert. Dieser darf sich nun erneut wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Beförderungserschleichung verantworten.

