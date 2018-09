BPOLI-KN: Friedrichshafen-Ost: Sachbeschädigung am Haltepunkt

Friedrichshafen (ots) - Durch unbekannte Täter kam es zu einer Sachbeschädigung am Haltepunkt Friedrichshafen-Ost. Die Bundespolizei ermittelt.

Die Bundespolizei in Friedrichshafen wurde am 07.09.2018 um 10 Uhr von der DB AG darüber in Kenntnis gesetzt, dass unbekannte Täter mehrere Schaukästen am Haltepunkt Friedrichshafen-Ost beschädigt haben.

Die Bundespolizei stellte schließlich vor Ort fest, dass die Glasscheiben von drei Aushangvitrinen zerstört worden sind. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Tatzeitraum die vergangene Nacht gewesen sein.

Die Schadenhöhe liegt bei ca. 750.- EUR.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Konstanz unter der Rufnummer 07531/ 1288-0 oder der kostenfreien Hotline unter 0800 6 888 000 entgegen.

