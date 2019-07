Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Cannabisfund in Wald

Attendorn (ots)

Ein Zeuge machte die Kriminalpolizei Olpe auf eine vermeidliche Cannabisplantage in einem Attendorner Waldgebiet aufmerksam. Nach intensiven Ermittlungen rückte der Fokus auf einen 22-jährigen Tatverdächtigen. Es stellte sich heraus, dass der Beschuldigte, augenscheinlich über einen längeren Zeitraum, eine nicht unerhebliche Menge an Cannabispflanzen aufgezogen hatte. Dazu zog der 22-Jährige die Jungpflanzen zunächst mit Fachzubehör in seiner Wohnung auf und verpflanzte sie anschließend in ein Waldgebiet. Gegen den Beschuldigten läuft nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen dauern an.

