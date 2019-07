Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Festnahmen nach versuchtem Automatenaufbruch

Lennestadt (ots)

Am Samstag gegen 23:45 Uhr wurden drei Personen beobachtet, wie sie versuchten, am Bahnhof in Meggen einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Als sie den Zeugen bemerkten, entfernten sie sich zunächst vom Tatort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Männer (30 u. 31 Jahre alt) angetroffen und festgenommen werden. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

