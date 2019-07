Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Randalierer in Heggen

Finnentrop (ots)

Drei junge Männer wurden am Samstag gegen 22:10 Uhr durch Anwohner dabei beobachtet, wie sie in der Hochstraße in Heggen diverse Sachbeschädigungen begingen. Durch die eingesetzten Beamten konnte vor Ort ein stark alkoholisierter 25-jähriger Mann angetroffen werden. Dieser wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Bei seiner Durchsuchung wurde zudem eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden und sichergestellt. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell