POL-OE: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pkw-Fahrer kam es am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in Schönau. Ein 53-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr die St.-Elisabeth-Straße vor einem 29-jährigen Audi-Fahrer in Fahrtrichtung Wenden. Auf Höhe eines am Fahrbahnrand geparkten Pkws scherte der Suzuki-Fahrer zunächst nach links aus, ordnete sich dann aber wieder rechts ein. Im Anschluss beabsichtigte er, nach links in seine Hauseinfahrt zu fahren. Zeitgleich setzte der Audi-Fahrer zum Überholen an, da er nach eigenen Angaben davon ausging, dass der 53-Jährige am rechten Fahrbahnrand halten wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Suzuki-Fahrer verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

