Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-jähriger Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen

Olpe (ots)

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg auf der Bruchstraße in Richtung Franziskanerstraße. Ein 48-jähriger Opel-Fahrer befuhr zeitgleich die Straße und beabsichtigte in Höhe einer Tankstelle, auf das Gelände abzubiegen. Dabei übersah er den 17-Jährigen. Dieser fuhr in die rechte Seite des Opels und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen, vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell