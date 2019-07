Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrt endet im Maisfeld

Borken (ots)

Am Samstag befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Velen gegen 03.10 Uhr den Engeland Esch in Richtung Weseker Straße. An der Einmündung fuhr er ungebremst geradeaus weiter, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und kam im angrenzenden Maisfeld zum Stillstand. Der 31-Jährige wurde nicht verletzt, der Sachschaden wird auf ca. 5.700 Euro geschätzt. Da der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem stellten die Beamten die Weiterfahrt sicher und ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

