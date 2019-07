Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ingewahrsamnahme auf der Ravardistraße

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden der Polizei gegen 05.30 Uhr mehrere Randalierer auf der Ravardistraße gemeldet. Im fraglichen Zeitraum wurde auch eine Fensterscheibe mit einer Flasche beschädigt. Die Polizeibeamten wurden am Einsatzort auf mehrere laut grölende Männer aufmerksam und wollten diese überprüfen. Dabei verhielt sich ein 30-jähriger Bocholter renitent. Er verweigerte die Angabe seiner Personalien und beleidigte die Beamten mehrfach. Schließlich wurde er in Gewahrsam genommen.

