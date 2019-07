Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt (ots)

Am Samstagmorgen verschaffte sich ein dreister Einbrecher Zugang zu einer Wohnung am Südwall. Die Tatzeit liegt zwischen 09.30 und 10.10 Uhr und der Geschädigte war zu Hause. Der Täter nahm dies offenbar in Kauf und durchsuchte unbemerkt mehrere Räume. Er entwendete ein silberfarbenes Mac Book Air und flüchtete.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

