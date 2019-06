POL-PDLD: Vollsperrung B427 wegen Windbruch

Polizeidirektion Landau

Am 23.06.19 stellte der zuständige Revierleiter im Rahmen seiner Begehung fest, dass auf der Bundesstraße 427, zwischen den Ortschaften Bad Bergzabern und Birkenhördt, aufgrund des Windes in den letzten Tagen, ein ca. 25 m langer Baum umgefallen war. Dieser drückte seinerseits auf einige andere Bäume, welche alle erkennbar angebrochen waren. Es bestand die Gefahr, dass diese alle jederzeit auf die Bundesstraße stürzen könnten. Durch Polizei und Landesbetrieb Mobilität wurde die Örtlichkeit gesichert. Es wurde eine Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen aufgebaut, um die Gefahrenstelle sofort zu beseitigen. Seit ca. 18:30 Uhr ist die Fahrbahn gesperrt und die Aufräumarbeiten durch Landesbetrieb und Forst laufen an. Diese wird vermutlich einige Stunden in Anspruch nehmen. Die Zufahrt nach Blankenborn ist frei. Über die Aufhebung wird berichtet.

