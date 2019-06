Polizeidirektion Hannover

POL-H: Streitigkeit eskaliert: Unbekannter feuert zweimal mit Schusswaffe

Hannover (ots)

Im Verlauf einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen an der Otto-Brenner-Straße (Mitte) am späten Mittwochabend (26.06.2019) hat ein Unbekannter zweimal eine Schusswaffe abgefeuert. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sind dabei keine Menschen verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten mehrere Zeugen gegen 23:45 Uhr beobachtet, wie eine Gruppe von etwa 15 Personen vor einer Bar in Streit geraten war. Im Verlauf der Auseinandersetzung war plötzlich ein Knall zu hören und ein Mann aus der Gruppe hielt eine Schusswaffe in der Hand. Ein Teil der Gruppe, darunter der mutmaßliche Schütze, lief daraufhin durch einen neben der Gaststätte liegenden Hinterhof. Von dort war erneut ein Schuss zu hören.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei traf im Hinterhof vier Männer an und nahm sie vorläufig fest. Die Beamten prüfen jetzt, inwieweit das Quartett in das Geschehen verwickelt ist. Bei der Tatortabsuche entdeckten die Ermittler im Hinterhof schließlich zwei Schusswaffen und mehrere Messer. Die Ermittlungen dauern an. /isc, pu

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell